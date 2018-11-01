З’явились подробиці затримання грузина, підозрюваного у вбивстві полячки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Внаслідок міжнародної спецоперації в Україні затримали громадянина, розшукуваним Інтерполом за підозрою у вбивстві громадянки Польщі. Злочин був скоєний громадянином Грузії на території Польщі, проте затримали зловмисника в Україні – завдяки спільній роботі українських, польських та грузинських поліцейських. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на Департамент комунікацій НПУ.
“Ми розуміли, що на території сусідньої держави скоєно злочин і необхідно негайно включатися у роботу. Підозрюваний був оголошений у міжнародний розшуку Інтерполом, йому була виставлена „червона картка“. Весь блок української кримінальної поліції взявся за його пошуки ще до офіційного звернення”, — розповів перший заступник Голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.
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За його словами, в подальшому для розшуку зловмисника було створено спільну українсько-польсько-грузинську робочу групу поліцейських.
“Сьогодні о 06:00 в результаті розшукових заходів працівниками карного розшуку Нацполіції підозрюваний був затриманий у столиці. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до Польщі. Зараз справа за Генеральною прокуратурою. Ця ситуація вкотре доводить, що між поліцією немає якихось мовних чи інших бар’єрів, і ми готові працювати спільно у будь-якому напрямку з протидії злочинності”, — наголосив В’ячеслав Аброськін.
У поліції зазначили, що у ніч з 20 на 21 жовтня у місті Лодзь (Польща) зникла 28-річна громадянка Польської Республіки. Місцеві поліцейські встановили, що до цього злочину причетний 39-річний громадянин Грузії. Водночас, за інформацією правоохоронців, одразу після вбивства підозрюваний виїхав на територію України. Відтак його було оголошено у міжнародний розшук.
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Вдалу операцію також прокоментували очільники відповідних поліцейських відомств Республіки Польща і Грузії.
"Хочемо підкреслити роль української та грузинської поліції в тому, що ми успішно досягли мети за короткий час. Цей злочин спричинив резонанс на території нашої країни, бо у громадян є побоювання щодо великої кількості іноземців у державі. І це затримання показує, що, об’єднавши сили поліції — української, польської та грузинської — ми успішно протидіємо злочинності. Отже — наші громадяни у безпеці“,— сказав офіцер зв’язку поліції Республіки Польща Павел Добош.
На високому рівні співпраці поліцейських трьох країн наголосив і поліцейський аташе при Посольстві Грузії в Республіці Польща Георгій Гамсахурдіа.
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“Затримання розшукуваного відбулося у дуже короткі терміни. Хочу подякувати за професійну роботу”, — наголосив поліцейський аташе.
Нагадаємо, 1 листопада у Києві затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві громадянки Польщі.