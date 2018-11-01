Появились подробности задержания грузина, подозреваемого в убийстве полячки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вследствие международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши. Преступление было совершено гражданином Грузии на территории Польши, однако задержали злоумышленника в Украине - благодаря совместной работе украинских, польских и грузинских полицейских. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций НПУ.
"Мы понимали, что на территории соседнего государства совершено преступление и необходимо немедленно включаться в работу. Подозреваемый был объявлен в международный розыск Интерполом, ему была выставлена "красная карточка“. Весь блок украинской криминальной полиции взялся за его поиски еще до официального обращения“, - рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
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По его словам, в дальнейшем для поиска злоумышленника была создана совместная украинско-польско-грузинскую рабочая группа полицейских.
„Сегодня в 06:00 в результате розыскных мероприятий работниками уголовного розыска Нацполиции подозреваемый был задержан в столице. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Польше. Сейчас дело за Генеральной прокуратурой. Эта ситуация еще раз доказывает, что между полицией нет никаких языковых или других барьеров, и мы готовы работать совместно в любом направлении по противодействию преступности“, - подчеркнул Вячеслав Аброськин.
В полиции отметили, что в ночь с 20 на 21 октября в городе Лодзь (Польша) исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Местные полицейские установили, что к этому преступлению причастен 39-летний гражданин Грузии. Однако, по информации правоохранителей, сразу после убийства подозреваемый выехал на территорию Украины. Поэтому он был объявлен в международный розыск.
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Удачную операцию также прокомментировали руководители соответствующих полицейских ведомств Республики Польша и Грузии.
„Хотим подчеркнуть роль украинской и грузинской полиции в том, что мы успешно достигли цели за короткое время. Это преступление вызвало резонанс на территории нашей страны, так как у граждан есть опасения относительно большого количества иностранцев в государстве. И это задержание показывает, что объединив силы полиции — украинской, польской и грузинской — мы успешно противодействия преступности. Итак — наши граждане в безопасности”, - сказал офицер связи полиции Республики Польша Павел Добош.
На высоком уровне сотрудничества полицейских трех стран отметил и полицейский атташе при Посольстве Грузии в Республике Польша Георгий Гамсахурдиа.
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“Задержание разыскиваемого произошло в очень короткие сроки. Хочу поблагодарить за профессиональную работу”, - отметил полицейский атташе.
Напомним, 1 ноября в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Польши.