Неизвестные создали в Twitter фейковый аккаунт ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Неизвестные создали в Twitter фейковый аккаунт Вооруженных сил Украины. Об этом информирует верифицированная страница Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Внимание! Фейковый аккаунт", - сообщают в Генштабе, добавив скрин со страницы псевдо-ВСУ.
Детали
Аккаунт @ArmedForcesofUA позиционирует себя как "официальный Twitter-аккаунт Вооруженных Сил Украины". Отмечается, что зарегистрирован он был в феврале 2022 года. Страница в настоящее время имеет более 300 читателей. Авторы ведут ее на английском языке.
Внимание! ФЕЙКОВЫЙ АККАУНТ!pic.twitter.com/WOmjzFyppq— Генеральный штаб ВСУ (@GeneralStaffUA)February 20, 2022
"Правительство Украины обнародовало официальный Twitter-аккаунт Вооруженных Сил Украины. Подписывайтесь на этот аккаунт @ArmedForcesofUA, чтобы получать официальные новости об украинских военных", - говорится в последнем сообщении, сделанном сегодня на странице.
Напомним
На прошлой неделе правоохранителями было разоблачено украинца, который по заказу представителей российских СМИ осуществлял подрывную деятельность против информационной безопасности Украины.