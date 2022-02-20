Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт Збройних сил України. Про це інформує верифікована сторінка Генштабу ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Увага! Фейковий аккаунт", - повідомляють в Генштабі, додавши скрін зі сторінки псевдо-ЗСУ.
Деталі
Аккаунт @ArmedForcesofUA позиціонує себе як "офіційний Twitter-акаунт Збройних Сил України". Зазначається, що зареєстрований він був у лютому 2022 року. Сторінка наразі має понад 300 читачів. Автори ведть її англійською мовою.
УВАГА! ФЕЙКОВИЙ АККАУНТ! pic.twitter.com/WOmjzFyppq— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 20, 2022
"Уряд України оприлюднив офіційний Twitter-акаунт Збройних Сил України. Підписуйтесь на цей акаунт @ArmedForcesofUA, щоб отримувати офіційні новини про українських військових", - йдеться в останньому повідомленні, зробленому сьогодні на сторінці.
Нагадаємо
Минулого тижня правоохоронцями було викрито українця, який на замовлення представників російських ЗМІ здійснював підривну діяльність проти інформаційної безпеки України.