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Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт ЗСУ

Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт ЗСУ

Київ • УНН

 • 206060 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт Збройних сил України. Про це інформує верифікована сторінка Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Увага! Фейковий аккаунт", - повідомляють в Генштабі, додавши скрін зі сторінки псевдо-ЗСУ.

Деталі

Аккаунт @ArmedForcesofUA позиціонує себе як "офіційний Twitter-акаунт Збройних Сил України". Зазначається, що зареєстрований він був у лютому 2022 року. Сторінка наразі має понад 300 читачів. Автори ведть її англійською мовою.

УВАГА! ФЕЙКОВИЙ АККАУНТ! pic.twitter.com/WOmjzFyppq

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) February 20, 2022

"Уряд України оприлюднив офіційний Twitter-акаунт Збройних Сил України. Підписуйтесь на цей акаунт @ArmedForcesofUA, щоб отримувати офіційні новини про українських військових", - йдеться в останньому повідомленні, зробленому сьогодні на сторінці.

Нагадаємо

Минулого тижня правоохоронцями було викрито українця, який на замовлення представників російських ЗМІ здійснював підривну діяльність проти інформаційної безпеки України.

Українські Національні Новини

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