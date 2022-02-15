Поширював фейки на замовлення російських ЗМІ: на державній зраді викрито українця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Викрито українця, який на замовлення представників російських ЗМІ здійснював підривну діяльність проти інформаційної безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.
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За даними слідства, підозрюваний на замовлення представників ЗМІ Росії під час виступів на російських телеканалах, які зараз під санкціями, а також в соціальних мережах поширював недостовірну інформацію, щоб маніпулювати суспільною думкою і дискредитувати державну владу.
Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.
Надалі іноземні організації зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників російських інформаційних агентств.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили переписку з представниками іноземних інформаційних агентств, сценарії масових акцій, гасла виступів, звіти про виконану роботу, банківські карти, перерахунки грошей з іноземних банків.
Окрім того, допитали низку свідків, які підтвердили обставини правопорушення.
Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Наразі триває досудове розслідування, встановлюють спільників та інші епізоди злочинної діяльності.
Нагадаємо
У Дніпрі ліквідували ботоферму, яка на замовлення кураторів із РФ масово поширювала в інтернеті фейкову інформацію щодо української програми вакцинації.