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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Поширював фейки на замовлення російських ЗМІ: на державній зраді викрито українця

Поширював фейки на замовлення російських ЗМІ: на державній зраді викрито українця

Київ • УНН

 • 27892 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Викрито українця, який на замовлення представників російських ЗМІ здійснював підривну діяльність проти інформаційної безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний на замовлення представників ЗМІ Росії під час виступів на російських телеканалах, які зараз під санкціями, а також в соціальних мережах поширював недостовірну інформацію, щоб маніпулювати суспільною думкою і дискредитувати державну владу.

Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

Надалі іноземні організації зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників російських інформаційних агентств.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили переписку з представниками іноземних інформаційних агентств, сценарії масових акцій, гасла виступів, звіти про виконану роботу, банківські карти, перерахунки грошей з іноземних банків.

Окрім того, допитали низку свідків, які підтвердили обставини правопорушення.

Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Наразі триває досудове розслідування, встановлюють спільників та інші епізоди злочинної діяльності.

Нагадаємо

У Дніпрі ліквідували ботоферму, яка на замовлення кураторів із РФ масово поширювала в інтернеті фейкову інформацію щодо української програми вакцинації.

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