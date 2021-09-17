На замовлення РФ: жителька Дніпра створила ботоферму, щоб зірвати вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Дніпрі ліквідували ботоферму, яка на замовлення кураторів із РФ масово поширювала в інтернеті фейкову інформацію щодо української програми вакцинації. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.
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За даними слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була жителька Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, яке налаштували дистанційно.
Щоб розмістити апаратуру, жінка спеціально орендувала квартиру. Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було поширювати соцмережами. Для цього жінка створила понад 5 тис. фейкових акаунтів у Фейсбук.
Оплату за свої послуги адміністратор ботоферми отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Наразі у межах кримінального провадження проводять досудове розслідування. Докази причетності до правопорушення вилучили, зокрема комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.
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