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По заказу РФ: жительница Днепра создала ботоферму, чтобы сорвать вакцинацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Днепре ликвидировали ботоферму, которая по заказу кураторов из РФ массово распространяла в интернете фейковую информацию об украинской программе вакцинации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.

Детали

По данным следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра. Российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, которое настроили дистанционно.

Чтобы разместить аппаратуру, женщина специально арендовала квартиру. От заказчиков она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было распространять в социальных сетях. Для этого женщина создала более 5 тыс. фейковых аккаунтов в Фейсбук.

Оплату за свои услуги администратор ботофермы получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Сейчас в рамках уголовного производства проводят досудебное расследование. Доказательства причастности к правонарушению изъяли, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

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