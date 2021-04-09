Експерт розповів, як працюють ботоферми і чому соцмережі не борються з ботами

Що таке ботоферма

"Це звичайний комп'ютер, на якому встановлено спеціалізоване програмне забезпечення. Усі смс і телефони, на які приймають авторизовані дані, вони зараз перебувають в онлайні, або використовують сторонні сервіси. Онлайн SIM, оренда номерів для реєстрації цих фейковий акаунтів або акаунтів спамерських пошукових роботів. Якщо ми говоримо про професійну ботоферму, то це звичайний ноутбук, який нічим не відрізняється від вашого. Там є софт, який у режимі онлайну приймає всі смс і переадресовує їх, куди треба, у потрібні поля і робить це все в автоматичному режимі", - розповів експерт з кібербезпеки Микита Книш.

Бот - це фейковий аккаунт. А ось тролі і ботовод - люди, що працюють на ботофермі.

"Ви можете влаштуватися на роботу тролем. Ви можете влаштуватися ботоводом, СММником. У маркетингових агентствах кандидат на подібну посаду повинен володіти навичками SMM, мінімальними навичками роботи в соціальних мережах і навичками з автоматизації дій. Там все теж саме, як і на вашій роботі, нічим не буде відрізнятися. Ви прийдете, швидше за все, у якусь компанію. Якщо це політичне спрямування, то скажуть, ось вам 100 акаунтів і основна лінія, ви якимось чином повинні рерайтити, чи то пак переписувати основні меседжі і розміщувати їх на ботів. Ось вам програма для генерації текстів, для сінонімізації текстів. Це все дуже просто, швидко і автоматизовано. Вам видадуть софт - інструменти, які дозволяють з однієї вашої статті зробити 100 статей", - пояснив експерт.

За словами Книша, соціальні мережі насправі не борються з ботами - їм це не вигідно.

"Давайте чесно, тому що соціальним мережам дуже вигідна наявність цих ботоферм і наявність трафіку. Усі журналісти чомусь думають, що власник соціальної мережі зацікавлений у тому, що в нашій державі або в державі, у якій він працює, все було добре. А він насправді зацікавлений у тому, щоб заробляти гроші", - вважає експерт.

Книш пояснює, що соціальним мережам, а точніше їх власникам, все одно, за який "клік" будуть платити, будь то реклама кави, або реклама збільшення грудей. Єдине, що може зупинити соціальні мережі - небажання вплутуватися в рекламу незаконних послуг.

"Тому вони борються тільки з незаконними речами, які на 100% можуть довести, на всьому іншому вони заробляють", - вважає кіберексперт.

Все про ботів і ботоферми читайте в матеріалі УНН.