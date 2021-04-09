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Эксперт рассказал, как работают ботофермы и почему соцсети не борются с ботами

Эксперт рассказал, как работают ботофермы и почему соцсети не борются с ботами

Киев  •  УНН

 • 636480 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Для ботофермы главное соответствующий софт. О том, как работают ботоводы, в эксклюзивном комментарии УНН рассказал эксперт по кибербезопасности Никита Кныш.

Что такое ботоферма

“Это обычный компьютер на котором установлено специализированное программное обеспечение. Все смс и телефоны на которые принимают авторизационные данные, они сейчас находятся в онлайне, или используют сторонние сервисы. Онлайн SIM, аренда номеров для регистрации этих фейковых аккаунтов или аккаунтов ботов. Если мы говорим о профессиональной ботоферме, то это обычный ноутбук, который ничем не отличается от вашего. Там есть софт, который в режиме онлайна принимает все смс и переадресовывает их, куда надо, в нужные поля и делает это все в автоматическом режиме”, — рассказал эксперт по кибербезопасности Никита Кныш.

Бот — это фейковый аккаунт. А вот тролли и ботоводы – люди, работающие на ботоферме.

“Вы можете устроиться на работу троллем. Вы можете устроиться ботоводом, смм-щиком. В маркетинговых агентствах кандидат на подобную должность должен обладать навыками SMM, минимальными навыками работы в социальных сетях и навыками по автоматизации действий. Там все тоже самое, как и на вашей работе, ничем не будет отличаться. Вы придете, скорее всего, в какую-то компанию. Если это политическое направления, то скажут, вот вам 100 аккаунтов и основная линия, вы каким-то образом должны рерайтить, то бишь переписывать основные месседжи и размещать их на ботов. Вот вам программа для генерации текстов, для синонимизации текстов. Это все очень просто, быстро и автоматизировано. Вам выдадут софт — инструменты, которые позволяют из одной вашей статьи сделать 100 статей”, - пояснил эксперт.

По словам Кныша, социальные сети в действительности не борются с ботами – им это не выгодно.

“Давайте честно, потому что социальным сетям очень выгодно наличие этих ботоферм и наличие трафика. Все журналисты почему-то думают, что владелец социальной сети заинтересован в том, что в нашем государстве или в государстве, в котором он работает, все было хорошо. А он на самом деле заинтересован в том, чтобы зарабатывать деньги”, - считает эксперт.

Кныш поясняет, что социальным сетям, а точнее их владельцам, все равно, за какой “клик” будут платить, будь то реклама кофе или реклама увеличения груди. Единственное, что может остановить социальные сети — нежелание ввязываться в рекламу незаконных услуг.

“Поэтому они борются только с незаконными вещами, которые на 100% могут доказать, на всем остальном они зарабатывают”, - считает киберэксперт.

Все о ботах и ботофермах читайте в материале УНН.

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