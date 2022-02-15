Распространял фейки по заказу российских СМИ: на государственной измене разоблачен украинец
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Разоблачен украинец, который по заказу представителей российских СМИ осуществлял подрывную деятельность против информационной безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
Детали
По данным следствия, подозреваемый по заказу представителей СМИ России во время выступлений на российских телеканалах, которые сейчас под санкциями, а также в социальных сетях распространял недостоверную информацию, чтобы манипулировать общественным мнением и дискредитировать государственную власть.
Информация касалась якобы пребывания Украины под внешним управлением, а также он открыто обвинял украинских военных в обстрелах мирного населения.
В дальнейшем иностранные организации сосредоточили его работу на дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Он начал организовывать по заранее подготовленному сценарию российских кураторов протестные акции в столице. Для этого, в частности, нанимал для "массовки" людей, которые должны были создавать нужную информационную картинку для представителей российских информационных агентств.
Во время обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили переписку с представителями иностранных информационных агентств, сценарии массовых акций, лозунги выступлений, отчеты о проделанной работе, банковские карты, перерасчеты денег из иностранных банков.
Кроме того, допросили свидетелей, подтвердивших обстоятельства правонарушения.
Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Сейчас идет досудебное расследование, устанавливают сообщников и другие эпизоды преступной деятельности.
Напомним
В Днепре ликвидировали ботоферму, которая по заказу кураторов из РФ массово распространяла в интернете фейкову информацию относительно украинской программы вакцинации.