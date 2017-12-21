Неизвестные сожгли автомобиль мужа судьи, избравшей меру пресечения Зайцевой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вчера, 20 декабря, неизвестные подожгли автомобиль, находившийся в пользовании прокурора прокуратуры Харьковской области, который является мужем судьи, выбиравшей меру пресечения подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой. Об этом сообщили УНН в полиции.
Инцидент произошел днем. Автомобиль Lexus LX 570 был припаркован на площадке напротив Харьковской гуманитарно-педагогической академии.
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Произошло возгорание, причиной которого, вероятно, было занесение источника огня извне. Огнем в автомобиле повреждены капот и решетка. Кроме того, огнем было повреждено еще один автомобиль, который стоял рядом и которым также пользуется прокурор.
Размер ущерба определяется. Окончательные причины возгорания выяснит следствие.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, во Львове обокрали автомобиль судьи ВСУ.