Неизвестные сожгли автомобиль мужа судьи, избравшей меру пресечения Зайцевой

Инцидент произошел днем. Автомобиль Lexus LX 570 был припаркован на площадке напротив Харьковской гуманитарно-педагогической академии.

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Произошло возгорание, причиной которого, вероятно, было занесение источника огня извне. Огнем в автомобиле повреждены капот и решетка. Кроме того, огнем было повреждено еще один автомобиль, который стоял рядом и которым также пользуется прокурор.

Размер ущерба определяется. Окончательные причины возгорания выяснит следствие.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 194 УК Украины - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, во Львове обокрали автомобиль судьи ВСУ.