Невідомі спалили авто чоловіка судді, яка обирала запобіжний захід Зайцевій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вчора, 20 грудня, невідомі підпалили автомобіль, що перебуває у користуванні прокурора прокуратури Харківської області, який є чоловіком судді, яка обирала запобіжний захід підозрюваній у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олені Зайцевій. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася вдень. Автомобіль Lexus LX 570 був припаркований на майданчику навпроти Харківської гуманітарно-педагогічної академії.
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Сталося загоряння, причиною якого, ймовірно, було занесення джерела вогню ззовні. Вогнем у автомобілі пошкоджено капот та решітку. Крім того, вогнем було пошкоджене ще одне авто, яке стояло поряд і яким також користується прокурор.
Розмір завданої шкоди визначається. Остаточні причини загорання з’ясує слідство.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 194 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна.
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