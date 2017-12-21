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Невідомі спалили авто чоловіка судді, яка обирала запобіжний захід Зайцевій

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вчора, 20 грудня, невідомі підпалили автомобіль, що перебуває у користуванні прокурора прокуратури Харківської області, який є чоловіком судді, яка обирала запобіжний захід підозрюваній у скоєнні смертельного ДТП у Харкові Олені Зайцевій. Про це УНН повідомили у поліції.

Невідомі спалили авто чоловіка судді, яка обирала запобіжний захід Зайцевій

Подія сталася вдень. Автомобіль Lexus LX 570 був припаркований на майданчику навпроти Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

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Сталося загоряння, причиною якого, ймовірно, було занесення джерела вогню ззовні. Вогнем у автомобілі пошкоджено капот та решітку. Крім того, вогнем було пошкоджене ще одне авто, яке стояло поряд і яким також користується прокурор.

Розмір завданої шкоди визначається. Остаточні причини загорання з’ясує слідство.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 194 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, у Львові обікрали автомобіль судді ВСУ.

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