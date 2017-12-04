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Неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин в Николаеве

Неизвестные совершили разбойное нападение на ювелирный магазин в Николаеве

Киев  •  УНН

 • 20715 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня около 13:45 в районе Центрального рынка в г.Николаев четыре неизвестных лица, открыв огонь из автомата, совершили разбойное нападение на ювелирный магазин. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

“Злоумышленники были одеты в черную форму и в балаклавы. Побив витрины и угрожая посетителям и персоналу магазина, преступники забрали ювелирные украшения и сервер с записями камер видеонаблюдения. Свидетель происшествия позвал на помощь наряд патрульных полицейских”, — говорится в сообщении.

На выходе из магазина разбойники наткнулись на правоохранителей, которые пытались их остановить, в ответ на что преступники открыли огонь в воздух и попытались скрыться на автомобиле “BMW”. Сразу после происшествия был объявлен план “Перехват”. Автомобиль злоумышленников преследовали пять экипажей патрульной полиции и на Одесской трассе беглецам удалось оторваться.

На место происшествия прибыли руководство Нацполиции в Николаевской области и следственно-оперативная-группа Заводского отдела полиции. С места происшествия изъяты четыре гильзы, предположительно, от автоматического оружия.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК (разбой), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, неизвестный в Белой Церкви напал на ювелирный магазин и застрелил охранника.

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