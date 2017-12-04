Невідомі скоїли розбійний напад на ювелірний магазин в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні близько 13:45 в районі Центрального ринку у м. Миколаїв чотири невідомі особи, відкривши вогонь з автомату, скоїли розбійний напад на ювелірний магазин. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
“Зловмисники були одягнені у чорну форму та у балаклави. Побивши вітрини та погрожуючи відвідувачам та персоналу крамниці, злочинці забрали ювелірні прикраси та сервер з записами камер відеоспостереження. Свідок події покликав на допомогу наряд патрульних поліцейських”, — йдеться у повідомленні.
На виході з крамниці розбійники натрапили на правоохоронців, які намагалися їх спинити, у відповідь на що злочинці відкрили вогонь у повітря та вчинили спробу втекти на автомобілі “BMW”. Одразу після події було оголошено план “Перехват”. Автомобіль зловмисників переслідували п’ять екіпажів патрульної поліції та на Одеській трасі втікачам вдалось відірватися.
На місце події прибули керівництво Нацполіції у Миколаївській області та слідчо-оперативна-група Заводського відділу поліції. З місця події вилучені чотири гільзи, попередньо, від автоматичної зброї.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, невідомий у Білій Церкві напав на ювелірний магазин та застрелив охоронця.