Неизвестные облили краской памятный знак воинам АТО в Одессе

В Шевченковское отделения полиции Приморского отдела полиции в г.. Одессе поступило сообщение о повреждении памятника воинам, погибшим в АТО, установленного на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4. В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО".

"В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Братчук.

Как сообщал УНН, стенд с фотографиями "Небесной сотни" повредили в Одесской области.