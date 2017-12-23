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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Невідомі облили фарбою пам’ятний знак воїнам АТО в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 23 грудня. УНН. Одеські правоохоронці встановлюють обставини псування пам’ятника воїнам загиблим у зоні АТО. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

Невідомі облили фарбою пам’ятний знак воїнам АТО в Одесі

До Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшло повідомлення про пошкодження пам’ятника воїнам, загиблим в АТО, встановленого на території Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка, 4. В нічний час невстановлені особи облили фарбою меморіальний камінь “Загиблим воїнам АТО”.

“На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 298 (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Братчук.

Як повідомляв УННстенд із світлинами "Небесної сотні" пошкодили на Одещині.

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