Невеста-ребенок в Иране может избежать казни, если соберет $105 тысяч до декабря - The Guardian

В Иране невесте-ребенку грозит казнь за убийство своего мужа-насильника. Если она сможет собрать почти 105 тысяч долларов США до декабря, тогда "избежит смерти".

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

25-летняя Голи Кухкан семь лет находится в камере смертников в Иране за убийство своего мужа-насильника. Девушке было 18 лет, когда ее арестовали за смерть мужа в мае 2018 года и приговорили к кисасу – возмездию в натуральной форме – за участие в убийстве. Кухкан должна собрать 10 миллиардов томанов (почти 105 тысяч долларов США), чтобы выплатить долг семье жертвы до крайнего срока в декабре 2025 года.

Голи Кухкан происходит из белуджей, одной из самых маргинализированных общин страны. Девушка вышла замуж за своего двоюродного брата в 12 лет

В 13 лет она забеременела и родила мальчика - пишет The Guardian.

По данным Iran Human Rights (IHR), Кухкан годами страдала от физического и эмоционального насилия. Однажды ей удалось сбежать и прибежать к родителям. Но отец сказал ей: "Я отдал свою дочь в белом платье, единственный способ вернуться [это завернуть в саван]".

Однажды Кухкан застала своего мужа, когда он избивал ее сына, которому тогда было пять лет. Она позвонила кузену, чтобы тот пришел на помощь. Когда он прибыл, между ними вспыхнула ссора, которая закончилась смертью ее мужа. Кухкан вызвала скорую помощь и рассказала властям о произошедшем. Ее и ее кузена арестовали.

Во время допроса, без присутствия адвоката и под давлением, Кухкан подписала признание, хотя она неграмотна. Позже суд назначил ей адвоката.

Судьи вынесли Кухкан смертный приговор через повешение. Впрочем, согласно иранскому законодательству, семья жертвы может помиловать ее в обмен на выплату "кровавых денег" – компенсацию, выплачиваемую в случаях убийства или телесных повреждений.

Руководство тюрьмы договорилось о сделке с семьей жертвы.

Они сохранят жизнь Кухкан и освободят ее при условии, что она заплатит 10 миллиардов томанов и покинет город Горган - говорится в материале The Guardian.

При этом, ей вряд ли позволят контактировать со своим сыном, которому сейчас 11 лет, которого воспитывают бабушка и дедушка по отцовской линии.

Женщины являются мишенью традиций, поддерживаемых режимом Ирана

Кухкан — это не отдельный случай, утверждает Зиба Бактяри, член организации "Брашм", которая защищает права женщин из Белуджистана.

Женщины Белуджей, да и женщины в целом, являются мишенью режима. Никто о них не знает, никто о них не заботится, и их голоса не слышны. Женщины не имеют прав, они должны слушаться своих мужей и не допускаются в школу. Семьи выдают девушек замуж из-за бедности; они не могут их обеспечить - говорит Зиба Бактяри.

The Guardian, ссылаясь на имеющиеся данные, пишет, что Иран казнит наибольшее количество женщин в мире.

В 2024 году в Иране по меньшей мере 31 женщина была казнена за преступления, связанные с наркотиками, убийствами и нарушениями безопасности, что является наибольшим количеством зарегистрированных казней женщин за более чем 15 лет. В 2025 году на данный момент было казнено по меньшей мере 30 женщин. - говорится в материале.

Согласно данным IHR, в прошлом году в Иране было казнено по обвинениям в убийстве по меньшей мере 419 человек, включая несовершеннолетнего правонарушителя и 19 женщин.

Это является наибольшим количеством казней с 2010 года. При этом лишь 12% зарегистрированных казней были объявлены официальными источниками - пишет издание.

Также, в 2024 году было 649 случаев, когда семьи выбрали действие, или прощение, вместо казни.

Напомним

Еще в 2020 году в докладе Генеральный секретарь ООН указывалось, что в Иране суды выносят большое количество смертельных приговоров, в том числе несовершеннолетним.

