Невеста-ребенок в Иране может избежать казни, если соберет $105 тысяч до декабря - The Guardian

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 14619 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 16125 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 17653 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 17003 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 16294 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 23320 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 38379 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67589 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66542 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56449 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 19323 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 24105 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 20603 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 18481 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 20887 просмотра
публикации
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 728 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 14939 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 16859 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67595 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 2166 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 21185 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 42600 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 92793 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 119068 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"

Невеста-ребенок в Иране может избежать казни, если соберет $105 тысяч до декабря - The Guardian

Киев • УНН

 • 3546 просмотра

25-летняя Голи Кухкан семь лет находится в камере смертников в Иране за убийство своего мужа-обидчика. Она должна собрать почти 105 тысяч долларов США до декабря 2025 года, чтобы выплатить долг семье жертвы и избежать казни.

Невеста-ребенок в Иране может избежать казни, если соберет $105 тысяч до декабря - The Guardian

В Иране невесте-ребенку грозит казнь за убийство своего мужа-насильника. Если она сможет собрать почти 105 тысяч долларов США до декабря, тогда "избежит смерти".

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

25-летняя Голи Кухкан семь лет находится в камере смертников в Иране за убийство своего мужа-насильника. Девушке было 18 лет, когда ее арестовали за смерть мужа в мае 2018 года и приговорили к кисасу – возмездию в натуральной форме – за участие в убийстве. Кухкан должна собрать 10 миллиардов томанов (почти 105 тысяч долларов США), чтобы выплатить долг семье жертвы до крайнего срока в декабре 2025 года.

Голи Кухкан происходит из белуджей, одной из самых маргинализированных общин страны. Девушка вышла замуж за своего двоюродного брата в 12 лет

В 13 лет она забеременела и родила мальчика

- пишет The Guardian.

По данным Iran Human Rights (IHR), Кухкан годами страдала от физического и эмоционального насилия. Однажды ей удалось сбежать и прибежать к родителям. Но отец сказал ей: "Я отдал свою дочь в белом платье, единственный способ вернуться [это завернуть в саван]".

Однажды Кухкан застала своего мужа, когда он избивал ее сына, которому тогда было пять лет. Она позвонила кузену, чтобы тот пришел на помощь. Когда он прибыл, между ними вспыхнула ссора, которая закончилась смертью ее мужа. Кухкан вызвала скорую помощь и рассказала властям о произошедшем. Ее и ее кузена арестовали.

Во время допроса, без присутствия адвоката и под давлением, Кухкан подписала признание, хотя она неграмотна. Позже суд назначил ей адвоката.

Судьи вынесли Кухкан смертный приговор через повешение. Впрочем, согласно иранскому законодательству, семья жертвы может помиловать ее в обмен на выплату "кровавых денег" – компенсацию, выплачиваемую в случаях убийства или телесных повреждений.

Руководство тюрьмы договорилось о сделке с семьей жертвы.

Они сохранят жизнь Кухкан и освободят ее при условии, что она заплатит 10 миллиардов томанов и покинет город Горган

- говорится в материале The Guardian.

При этом, ей вряд ли позволят контактировать со своим сыном, которому сейчас 11 лет, которого воспитывают бабушка и дедушка по отцовской линии.

Женщины являются мишенью традиций, поддерживаемых режимом Ирана

Кухкан — это не отдельный случай, утверждает Зиба Бактяри, член организации "Брашм", которая защищает права женщин из Белуджистана.

Женщины Белуджей, да и женщины в целом, являются мишенью режима. Никто о них не знает, никто о них не заботится, и их голоса не слышны. Женщины не имеют прав, они должны слушаться своих мужей и не допускаются в школу. Семьи выдают девушек замуж из-за бедности; они не могут их обеспечить

- говорит Зиба Бактяри.

The Guardian, ссылаясь на имеющиеся данные, пишет, что Иран казнит наибольшее количество женщин в мире.

В 2024 году в Иране по меньшей мере 31 женщина была казнена за преступления, связанные с наркотиками, убийствами и нарушениями безопасности, что является наибольшим количеством зарегистрированных казней женщин за более чем 15 лет. В 2025 году на данный момент было казнено по меньшей мере 30 женщин.

- говорится в материале.

Согласно данным IHR, в прошлом году в Иране было казнено по обвинениям в убийстве по меньшей мере 419 человек, включая несовершеннолетнего правонарушителя и 19 женщин.

Это является наибольшим количеством казней с 2010 года. При этом лишь 12% зарегистрированных казней были объявлены официальными источниками

- пишет издание.

Также, в 2024 году было 649 случаев, когда семьи выбрали действие, или прощение, вместо казни.

Напомним

Еще в 2020 году в докладе Генеральный секретарь ООН указывалось, что в Иране суды выносят большое количество смертельных приговоров, в том числе несовершеннолетним.

Талибан запретил книги, написанные женщинами, и 18 учебных предметов в университетах Афганистана, включая права человека и гендерные исследования. Это решение также касается книг иранских авторов, что создает значительный пробел в образовании.

Игорь Тележников

Новости Мира
Столкновения
Брак
Хранитель
Иран