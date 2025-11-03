Наречена-дитина в Ірані може уникнути страти, якщо збере $105 тисяч до грудня - The Guardian

В Ірані нареченій-дитині загрожує страта за вбивство свого чоловіка-кривдника. Якщо вона зможе зібрати майже 105 тисяч доларів США до грудня, тоді "уникне смерті".

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

25-річна Голі Кухкан сім років перебуває у камері смертників в Ірані за вбивство свого чоловіка-кривдника. Дівчині було 18 років, коли її заарештували за смерть чоловіка у травні 2018 року та засудили до кісасу – відплати в натуральній формі – за участь у вбивстві. Кухкан слід зібрати 10 мільярдів томанів (майже 105 тисяч доларів США), щоб виплатити борг родині жертви до крайнього терміну в грудні 2025 року.

Голі Кухкан походить з белуджів, однієї з найбільш маргіналізованих громад країни. Дівчина вийшла заміж за свого двоюрідного брата у 12 років

У 13 років вона завагітніла і народила хлопчика - пише The Guardian.

За даними Iran Human Rights (IHR), Кухкан роками страждала від фізичного та емоційного насильства. Одного разу вдалося втекти та побігти до батьків. Але батько сказав їй: "Я віддав свою доньку в білій сукні, єдиний спосіб повернутися [це загорнути в саван]".

Одного дня Кухкан застала свого чоловіка, коли він бив її сина, якому тоді було п'ять років. Вона зателефонувала кузену, щоб той прийшов на допомогу. Коли він прибув, між ними спалахнула сварка, яка закінчилася смертю її чоловіка. Кухкан викликала швидку допомогу і розповіла владі про те, що сталося. Її та її кузена заарештували.

Під час допиту, без присутності адвоката і під тиском, Кухкан підписала зізнання, хоча вона неграмотна. Пізніше суд призначив їй адвоката.

Судді винесли Кухкан смертний вирок через повішення. Втім, згідно з іранським законодавством, родина жертви може помилувати її в обмін на виплату "кровних грошей" – компенсацію, що виплачується у випадках вбивства або тілесних ушкоджень.

Керівництво в'язниці домовилося про угоду з родиною жертви.

Вони збережуть життя Кухкан і звільнять її за умови, що вона заплатить 10 мільярдів томанів і покине місто Горган - ідеться у матеріалі The Guardian.

При цьому, їй навряд чи дозволять контактувати зі своїм сином, якому зараз 11 років, якого виховують бабуся і дідусь по батьківській лінії.

Жінки є мішенню традицій, що підтримуються режимом Ірану

Кухкан — це не окремий випадок, стверджує Зіба Бактярі, член організації "Брашм", яка захищає права жінок з Белуджистану.

Жінки Белуджів, та й жінки загалом, є мішенню режиму. Ніхто про них не знає, ніхто про них не піклується, і їхні голоси не чути. Жінки не мають прав, вони повинні слухатися своїх чоловіків і не допускаються до школи. Сім'ї видають дівчат заміж через бідність; вони не можуть їх забезпечити - каже Зіба Бактярі.

The Guardian, посилаючись на наявні дані, пише, що Іран страчує найбільшу кількість жінок у світі.

У 2024 році в Ірані щонайменше 31 жінку було страчено за злочини, пов'язані з наркотиками, вбивствами та порушеннями безпеки, що є найбільшою кількістю зареєстрованих страт жінок за понад 15 років. У 2025 році наразі було страчено щонайменше 30 жінок. - ідеться у матеріалі.

Згідно з даними IHR, минулого року в Ірані було страчено за звинуваченнями у вбивстві, щонайменше 419 осіб, включаючи неповнолітнього правопорушника та 19 жінок.

Це є найбільшою кількістю страт з 2010 року. При цьому лише 12% зареєстрованих страт були оголошені офіційними джерелами - пише видання.

Також, у 2024 році було 649 випадків, коли сім'ї обрали дію, або прощення, замість страти.

Нагадаємо

Ще у 2020 році у докладі Генеральний секретар ООН вказувалося, що в Ірані суди виносять велику кількість смертельних вироків, у тому числі неповнолітнім.

