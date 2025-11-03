Наречена-дитина в Ірані може уникнути страти, якщо збере $105 тисяч до грудня - The Guardian

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 15436 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 17707 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 18791 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 18142 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 17234 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 23725 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 38756 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 68491 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 67413 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56568 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto3 листопада, 02:23 • 24948 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп3 листопада, 02:46 • 21457 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США3 листопада, 03:22 • 19316 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп3 листопада, 04:21 • 21734 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 17989 перегляди
Публікації
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 2814 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 15879 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 18143 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 68489 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 67411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Музикант
Джей Ді Венс
Брітні Спірс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 588 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 3288 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 21639 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 43045 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 93211 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Фільм

Наречена-дитина в Ірані може уникнути страти, якщо збере $105 тисяч до грудня - The Guardian

Київ • УНН

 • 4108 перегляди

25-річна Голі Кухкан сім років перебуває у камері смертників в Ірані за вбивство свого чоловіка-кривдника. Вона має зібрати майже 105 тисяч доларів США до грудня 2025 року, щоб виплатити борг родині жертви та уникнути страти.

Наречена-дитина в Ірані може уникнути страти, якщо збере $105 тисяч до грудня - The Guardian

В Ірані нареченій-дитині загрожує страта за вбивство свого чоловіка-кривдника. Якщо вона зможе зібрати майже 105 тисяч доларів США до грудня, тоді "уникне смерті".

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

25-річна Голі Кухкан сім років перебуває у камері смертників в Ірані за вбивство свого чоловіка-кривдника. Дівчині було 18 років, коли її заарештували за смерть чоловіка у травні 2018 року та засудили до кісасу – відплати в натуральній формі – за участь у вбивстві. Кухкан слід зібрати 10 мільярдів томанів (майже 105 тисяч доларів США), щоб виплатити борг родині жертви до крайнього терміну в грудні 2025 року. 

Голі Кухкан походить з белуджів, однієї з найбільш маргіналізованих громад країни. Дівчина вийшла заміж за свого двоюрідного брата у 12 років

У 13 років вона завагітніла  і народила хлопчика

- пише The Guardian.

За даними Iran Human Rights (IHR), Кухкан роками страждала від фізичного та емоційного насильства. Одного разу вдалося втекти та побігти до батьків. Але батько сказав їй: "Я віддав свою доньку в білій сукні, єдиний спосіб повернутися [це загорнути в саван]".

Одного дня Кухкан застала свого чоловіка, коли він бив її сина, якому тоді було п'ять років. Вона зателефонувала кузену, щоб той прийшов на допомогу. Коли він прибув, між ними спалахнула сварка, яка закінчилася смертю її чоловіка. Кухкан викликала швидку допомогу і розповіла владі про те, що сталося. Її та її кузена заарештували.

Під час допиту, без присутності адвоката і під тиском, Кухкан підписала зізнання, хоча вона неграмотна. Пізніше суд призначив їй адвоката.

Судді винесли Кухкан смертний вирок через повішення. Втім, згідно з іранським законодавством, родина жертви може помилувати її в обмін на виплату "кровних грошей" – компенсацію, що виплачується у випадках вбивства або тілесних ушкоджень.

Керівництво в'язниці домовилося про угоду з родиною жертви.

Вони збережуть життя Кухкан і звільнять її за умови, що вона заплатить 10 мільярдів томанів і покине місто Горган

- ідеться у матеріалі The Guardian.

При цьому, їй навряд чи дозволять контактувати зі своїм сином, якому зараз 11 років, якого виховують бабуся і дідусь по батьківській лінії.

Жінки є мішенню традицій, що підтримуються режимом Ірану

Кухкан — це не окремий випадок, стверджує Зіба Бактярі, член організації "Брашм", яка захищає права жінок з Белуджистану.

Жінки Белуджів, та й жінки загалом, є мішенню режиму. Ніхто про них не знає, ніхто про них не піклується, і їхні голоси не чути. Жінки не мають прав, вони повинні слухатися своїх чоловіків і не допускаються до школи. Сім'ї видають дівчат заміж через бідність; вони не можуть їх забезпечити

- каже Зіба Бактярі.

The Guardian, посилаючись на наявні дані, пише, що Іран страчує найбільшу кількість жінок у світі. 

У 2024 році в Ірані щонайменше 31 жінку було страчено за злочини, пов'язані з наркотиками, вбивствами та порушеннями безпеки, що є найбільшою кількістю зареєстрованих страт жінок за понад 15 років. У 2025 році наразі було страчено щонайменше 30 жінок.

- ідеться у матеріалі. 

Згідно з даними IHR, минулого року в Ірані було страчено за звинуваченнями у вбивстві, щонайменше 419 осіб, включаючи неповнолітнього правопорушника та 19 жінок. 

 Це є найбільшою кількістю страт з 2010 року. При цьому лише 12% зареєстрованих страт були оголошені офіційними джерелами

- пише видання. 

Також, у 2024 році було 649 випадків, коли сім'ї обрали дію, або прощення, замість страти.

Нагадаємо

Ще у 2020 році у докладі Генеральний секретар ООН вказувалося, що в Ірані суди виносять велику кількість смертельних вироків, у тому числі неповнолітнім. 

Талібан заборонив книги, написані жінками, та 18 навчальних предметів в університетах Афганістану, включаючи права людини та гендерні дослідження. Це рішення також стосується книг іранських авторів, що створює значну прогалину в освіті.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Сутички
Шлюб
The Guardian
Іран