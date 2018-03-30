Неудачное фото: брата короля Бельгии лишили пособия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Младший брат короля Бельгии принц Лоран избавится 15% государственного обеспечения в 2018 году из-за фотографии с офицерами КНР на приеме в китайском посольстве. Соответствующее решение утвердила палата представителей (нижняя палата Федерального парламента) страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Global net.
В частности, 98 депутатов поддержали инициативу лишить принца госпомощи и только 23 выступили против.
Впервые с тех пор был принят закон о королевском семейном пособии от 2013 года, который предусматривает возможность "воздержание от пожертвования" в случае несоблюдения определенных правил.
"Это пожертвование - это цена жизни, цена моей жизни", - заявил принц, пытаясь вызвать сочувствие депутатов.
Инцидент произошел в конце июля 2017 года. Принц Лоран был приглашен в посольство Китая по случаю 90-летия Народно-освободительной армии. На событие он был запечатлен в военной форме с офицерами КНР. При этом принц не согласовал свое участие в событии с правительством Бельгии. Сам Лоран утверждал, что он присутствовал на мероприятии как частное лицо.
На прошлой неделе адвокат принца посещал заседания специальной комиссии палаты представителей, однако не сумел убедить их в невиновности своего клиента.
Ежегодно на содержание Лорана Бельгия тратит 308 тыс. евро. Таким образом, в 2018 году его лишат около 46 тыс. евро.
Стоит отметить, что король Филипп не встал на защиту своего брата. Он сказал, что Лоран нарушил запрет премьер-министра страны Шарля Мишеля и не согласовал встречи с офицерами КНР с внешнеполитическим ведомством.
Как сообщал УНН, правительство Бельгии приняло решение выслать из страны одного российского дипломата в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.