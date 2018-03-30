Невдале фото: брата короля Бельгії позбавили держдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Молодший брат короля Бельгії принц Лоран позбудеться 15% державного забезпечення в 2018 році через фотографії з офіцерами КНР на прийомі в китайському посольстві. Відповідне рішення затвердила палата представників (нижня палата Федеральних парламенту) країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Global net.
Зокрема, 98 депутатів підтримали ініціативу позбавити принца держдопомоги і лише 23 виступили проти.
Це вперше, відколи був прийнятий закон про королівське сімейне фінансування від 2013 року, який передбачає можливість “утримання від пожертвування” в разі недотримання певних правил.
“Це пожертвування — це ціна життя, ціна моєму життю”, — заявив принц, намагаючись викликати співчуття депутатів.
Інцидент стався в кінці липня 2017 року. Принц Лоран був запрошений в посольство Китаю з нагоди 90-річчя Народно-визвольної армії. На заході він був відображений у військовій формі з офіцерами КНР. При цьому принц не погодив свою участь у події з урядом Бельгії. Сам Лоран стверджував, що він був присутній на заході як приватна особа.
Минулого тижня адвокат принца відвідував засідання спеціальної комісії палати представників, проте не зумів переконати її членів у невинності свого клієнта.
Щорічно на утримання Лорана Бельгія витрачає 308 тисяч євро. Таким чином, в 2018 році його позбавлять близько 46 тисяч євро.
Варто відзначити, що король Філіп не встав на захист свого брата. Він сказав, що Лоран порушив заборону прем’єр-міністра країни Шарля Мішеля і не погодив зустріч з офіцерами КНР із зовнішньополітичним відомством.
Як повідомляв УНН, уряд Бельгії прийняв рішення вислати з країни одного російського дипломата у відповідь на отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.