Невовремя вернулся домой: у мужчины украли кольцо с бриллиантом и Rolex

В Днепропетровской области двое неустановленных мужчин, путем свободного доступа, проникли в жилье, которое принадлежит пенсионерам: 1943 и 1938 года рождения, и связали последних клейкой лентой. Сын пострадавших, который в это время вернулся домой, также был связан.

Угрожая ножом злоумышленники завладели: кольцом с бриллиантом за 25 тыс. долларов, часами за 15 тыс. долларов, устройством для отстрела резиновых шишек, 5 тысячами евро, и 20 тыс. долларов.

Открыто досудебное расследование по ч.3. ст. 187 КК Украины.

Напомним, 14 ноября в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины. Неизвестные украли у парламентария портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.



Народным депутатом, которого ограбили в Киеве, оказался член партии "Народный Фронт" Ярослав Едаков.