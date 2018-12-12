Невчасно повернувся додому: у чоловіка вкрали каблучку з діамантом та Rolex
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Дніпропетровщині у чоловіка вкрали каблучку з діамантом та годинник за 15 тис. доларів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У Дніпропетровській області двоє невстановлених чоловіків, шляхом вільного доступу, проникли в житло, що належить пенсіонерам: 1943 та 1938 року народження, та зв’язали останніх клейкою стрічкою. Син постраждалих, який у цей час повернувся додому, також був зв’язаний.
Погрожуючи ножем зловмисники заволоділи: каблучку з діамантом за 25 тис. доларів, годинником за 15 тис. доларів, пристроєм для відстрілювання гумових гуль, 5 тисячами євро, та 20 тис. доларів.
Відкрито досудове розслідування за ч.3. ст. 187 КК України.
Нагадаємо, 14 листопада у Києві невідомі обікрали народного депутата України. Невідомі вкрали у парламентаря портмоне, посвідчення водія, посвідчення нардепа та ще деякі документи.
Народним депутатом, якого пограбували в Києві, виявися член партій "Народний Фронт" Ярослав Єдаков.