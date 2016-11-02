Нетрезвый мужчина "выпрыгнул" под колеса полицейского автомобиля в Харькове

Патрульный автомобиль двигался на зеленый свет, а пешеход двигался на красный. Как сообщили в прокуратуре, мужчина выпрыгнул на проезжую часть и попал под колеса служебного автомобиля.

"У пешехода закрытая черепно-мозговая травма и разрыв связок на ноге. По свидетельствам врачей, мужчина был пьян", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Прокуратурой Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины, назначены все необходимые экспертизы, проводятся первоочередные следственные действия.