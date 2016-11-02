Нетверезий чоловік "вистрибнув" під колеса поліцейської автівки у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Увечері 1 листопада у Харкові на перетині проспекту Архітектора Альошина з вулицею Біблика патрульні поліцейські збили чоловіка, який, за свідченням лікарів, був нетверезим. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківщини.
Патрульний автомобіль рухався на зелене світло, а пішохід рухався на червоний. Як повідомили у прокуратурі, чоловік вистрибнув на проїжджу частину і потрапив під колеса службового автомобіля.
"У пішохода закрита черепно-мозкова травма і розрив зв'язок на нозі. За свідченнями лікарів, чоловік був п'яний", - повідомила прес-секретар прокуратури Харківщини Віта Дубовик.
Прокуратурою Харківської області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України, призначені всі необхідні експертизи, проводяться першочергові слідчі дії.