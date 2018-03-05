Netflix выпустила тизер финального сезона сериала "Карточный домик"

Известно, что главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт).

Напомним, сервис Netflix и телестудия MRC остановили на неопределенный срок съемки последнего, шестого, сезона сериала "Карточный домик" после обвинений в адрес актера Кевина Спейси.

Как сообщалось, звезда сериала Star Trek, актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить известный актер Кевин Спейси.