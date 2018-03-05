Netflix випустила тизер фінального сезону серіалу "Картковий будинок"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Компанія Netflix випустила тизер фінального, шостого сезону популярного серіалу "Картковий будинок", ролик опубліковано на каналі стрімінгового сервісу в YouTube, передає УНН.
Наразі відомо, що головною героїнею шостого сезону стане Клер Андервуд (Робін Райт).
Нагадаємо, сервіс Netflix і телестудія MRC зупинили на невизначений термін зйомки останнього, шостого, сезону серіалу "Картковий будинок" після обвинувачень на адресу актора Кевіна Спейсі.
Як повідомлялось, зірка серіалу Star Trek, актор Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, його спробував спокусити відомий актор Кевін Спейсі.