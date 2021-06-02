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Netflix исправил перевод слова "бандеровец" в российском фильме

Киев • УНН

 • 34385 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Стриминговая платформа Netflix поправила перевод слова "бандеровец" в российском фильме "Брат". Об этом написала народный депутат Украины Александра Устинова у себя в Facebook, передает УНН.

Netflix исправил перевод слова "бандеровец" в российском фильме

Цитата:

"Вчера понеслась измена относительно того, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат" как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутому Арсену Костенко", - написала нардеп.

Детали

По словам Устиновой, теперь в переводе вместо слова "nazi" значится "banderite".

Что было ранее

Несколько дней назад Netflix добавил в свою библиотеку российский фильм "Брат" режиссера Алексея Балабанова. Пользователи вскоре заметили, что стриминговий сервис перевел слово "бандеровец", что звучало от одного из героев картины, как "Ukrainian Nazi collaborator".

Добавим

Как сообщал УНН, в январе текущего года на Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами.

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