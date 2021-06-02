Netflix виправив переклад слова "бандерівець" у російському фільмі

Цитата:

“Вчора понеслася зрада про те, що Netflix переклав "бандерівець“ у фільмі "Брат" як "Ukrainian Nazi collaborator“. Народні депутати вже почали писати колективні запити на компанію, а я просто написала українцям з Кремнівої Долини. Наша діаспора там неймовірна! Вже за кілька годин текст в усіх місцях був поправлений, дякуючи нашому крутому Арсену Костенко”, — написала нардеп.

Деталі

Зі слів Устінової, тепер у перекладі замість слова “nazi” значиться “banderite”.

Що було раніше

Кілька днів тому Netflix додав в свою бібліотеку російський фільм “Брат” режисера Олексія Балабанова. Користувачі невдовзі помітили, що стрімінговий сервіс переклав слово “бандерівець”, що лунало від одного з героїв картини, як “Ukrainian Nazi collaborator”.

Додамо

Як повідомляв УНН, у січні поточного року на Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем та субтитрами.