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Netflix продолжит сериал "Бриджертоны" еще на два сезона

Netflix продолжит сериал "Бриджертоны" еще на два сезона

Киев  •  УНН

 • 18997 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Netflix снимет дополнительные два сезона популярного сериала “Бриджертоны”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Digitalspy.

Детали

Второй сезон сериала еще снимают, но создатели гарантируют, что историю продолжат еще на два сезона.

“Бриджертоны” имели огромный успех с момента премьеры. Первый сезон охватил 82 миллиона семей во всем мире за первые 28 дней, став самой оригинальной серией Netflix на сегодня.

Сюжет

Действие сериала “Бриджертоны” происходит в Лондоне эпохи Регентства. Главные герои — четверо братьев и четыре сестры из семьи Бриджертон, которые начинают свою жизнь в высшем обществе. Цель семейства — выдать замуж старшую дочь, прекрасную Дафну. Но вопреки ожиданиям девушки, женихи не спешат вставать в очередь. Также деле мешает бульварная газетка со сплетнями, которую выпускает загадочная леди Вислдаун, и которая обсасывает на своих страницах романа и слухи.

Напомним

Стриминговий сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам франшизы “Терминатор”. Проект пока находится на ранней стадии разработки, сюжет держат в секрете.

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