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Netflix продовжить серіал “Бріджертони” ще на два сезони

Netflix продовжить серіал “Бріджертони” ще на два сезони

Київ • УНН

 • 19001 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Netflix зніме додаткові два сезони популярного серіалу “Бріджертони”. Про це пише УНН з посиланням на Digitalspy.

Деталі

Другий сезон серіалу ще знімають, але творці гарантують, що історію продовжать ще на два сезони.

“Бріджертони” мали величезний успіх з моменту прем’єри. Перший сезон охопив 82 мільйони сімей у всьому світі за перші 28 днів, ставши найбільшою оригінальною серією Netflix на сьогодні.

Сюжет

Дія серіалу “Бріджертони” відбувається в Лондоні епохи Регентства. Головні герої — четверо братів і чотири сестри з родини Бріджертонів, які починають своє життя у вищому суспільстві. Мета сімейства — видати заміж старшу дочку, прекрасну Дафну. Але всупереч сподіванням дівчини, женихи не поспішають вставати в чергу. Також справі заважає бульварна газетка з плітками, яку випускає загадкова леді Віслдаун, і яка обсмоктує на своїх сторінках романи і чутки.

Нагадаємо

Стрімінговий сервіс Netflix планує випустити аніме-серіал за мотивами франшизи “Термінатор”. Проект поки знаходиться на ранній стадії розробки, сюжет тримають в секреті.

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