Нетаньяху осудил Европу за политику двойных стандартов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим визитом в Париж осудил европейские страны за политику двойных стандартов. Об этом пишет Times of Israel, передает УНН.
По его словам, европейские государства публично осудили решение президента США перенести посольство в Израиле в Иерусалим, однако запуски ракет из сектора Газа в сторону израильской территории осудить не поспешили.
"В то время как я уважаю Европу, не готов принимать (политику - ред.) Двойных стандартов от нее", - сказал Нетаньяху.
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Премьер добавил, что также отказывается воспринимать лицемерие и намерен донести свою позицию до политиков в Брюсселе.
Нетаньяху с двухдневным визитом отправился в Европу: 10 декабря он проведет в Париже, на следующий день он встретится с европейскими лидерами в Брюсселе.
Напомним, Совет безопасности ООН провела в пятницу, 8 декабря, экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 стран-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике.
Как сообщал ранее УНН, главы европейской дипломатии предостерегли американского президента от одностороннего признания Иерусалима столицей Израиля подчеркивая, что такой шаг только помешает мирному урегулированию на Ближнем Востоке.