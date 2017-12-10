Нетаньяху засудив Європу за політику подвійних стандартів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед своїм візитом до Парижа засудив європейські країни за політику подвійних стандартів. Про це пише Times of Israel, передає УНН.
За його словами, європейські держави публічно засудили рішення президента США перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим, однак запуски ракет з сектора Газа в бік ізраїльської території засудити чи не поспішили.
"У той час як я поважаю Європу, я не готовий приймати (політику - ред.) подвійних стандартів від неї", - сказав Нетаньяху.
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Прем'єр додав, що також відмовляється сприймати лицемірство і має намір донести свою позицію до політиків в Брюсселі.
Нетаньяху з дводенним візитом вирушив до Європи: 10 грудень він проведе в Парижі, на наступний день він зустрінеться з європейськими лідерами в Брюсселі.
Нагадаємо, Рада безпеки ООН провела в п'ятницю, 8 грудня, екстрене засідання, присвячене визнанню США Єрусалиму столицею Ізраїлю. Всі 14 країн-членів дистанціювалися від одностороннього рішення Трампа і піддали його критиці.
Як повідомляв раніше УНН, Глави європейської дипломатії застерегли американського президента від одностороннього визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю наголошуючи, що такий крок тільки перешкодить мирному врегулюванню на Близькому Сході.