Нетаньяху признал "случайную атаку", в результате которой погибли 7 сотрудников гуманитарной организации

Премьер-министр Израиля Нетаньяху признал ответственность за авиаудар, в результате которого погибли семь человек, работавших в благотворительной организации "World Central Kitchen" (WCK) в Газе.

Об этом передает УНН, со ссылкой на Tagesschau и Haaretz.

Детали

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что израильский авиаудар, в результате которого погибли семь человек, работавших на благотворительную организацию "World Central Kitchen" (WCK) в Газе, был непреднамеренным и "трагическим".

Израильские военные выразили "искреннее сожаление" в связи с инцидентом, который вызвал широкое осуждение. В ЦАХАЛ объявили о начале расследования с участием независимой и профессиональной комиссии экспертов.

Это поможет нам снизить риск повторения подобного инцидента - сказал представитель армии Даниэль Хагари.

Он также сказал, что разговаривал с председателем WCK Хосе Андресом и выразил "глубочайшие соболезнования Армии обороны Израиля семьям и всей семье WCK".

Израильская газета "Haaretz" сообщила, что вооруженные силы атаковали конвой помощи в понедельник вечером из-за подозрения, что в нем ехал террорист.

Подразделение, ответственное за безопасность дороги, по которой ехала колонна, обнаружило вооруженного мужчину на грузовике. Грузовик, который сопровождали автомобили WCK, въехал на территорию склада. Через несколько минут три автомобиля гуманитарной организации снова выехали со склада - но уже без грузовика, в котором, якобы находился вооруженный мужчина.

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Израильский беспилотник выпустил по колонне одну за другой три ракеты. Грузовик был атакован первым, впоследствии одна из двух других машин. Те, кто выжил, отнесли раненых к третьей машине, которая также подверглась нападению.

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"World Central Kitchen" подтвердила движение колонны из двух бронированных автомобилей с логотипом гуманитарной организации и одного небронированного автомобиля.

В организации заявили о гибели семерых своих сотрудников.

Это не только атака на WCK, это атака на гуманитарные организации, которые появляются в самых ужасных ситуациях, когда еда используется как оружие войны. Это непростительно - сказала Эрин Гор, исполнительный директор World Central Kitchen.

Напомним,

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил просьбу президента США Байдена отменить запланированную наземную атаку на Рафах в Газе, ссылаясь на необходимость уничтожения боевиков ХАМАС, которые там скрываются.

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