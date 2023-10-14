Нетаньяху приехал на кордон вблизи Газы и заявил о подготовке "следующего этапа" войны

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В субботу премьер-министр посетил кибуц Беэри и Кфар-Аза на юге Израиля - два места, где зафиксирован высокий уровень жертв.

Нетаньяху встретился с солдатами и прошелся по руинам домов в общинах, пострадавших от ужасной атаки на прошлой неделе, сообщили в его офисе.

Также он спросил у солдат: «Готовы ли вы к следующему этапу? Следующий этап наступает».

Напомним

Главный спикер вооруженных сил Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующим этапам продолжающейся войны с палестинскими боевиками в секторе Газа, и призывает палестинцев на севере анклава эвакуироваться, заявив, что Израиль собирается «атаковать с большой силой».





