Нетаньяху приїхав на кордон поблизу Гази та заявив про підготовку “наступного етапу” війни
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав бійців на кордоні сектора Гази. Також він заявив про підготовку "наступного етапу" війни, пише The Jerusalem Post, передає УНН.
Цитата
У суботу прем'єр-міністр відвідав кібуц Беері та Кфар-Аза на півдні Ізраїлю - два місця, де зафіксовано високий рівень жертв.
Нетаньяху зустрівся з солдатами та пройшовся по руїнах будинків у громадах, які постраждали від жахливої атаки минулого тижня, повідомили в його офісі.
Також він запитав у солдатів: «Чи готові ви до наступного етапу? Наступний етап настає».
Нагадаємо
Головний речник збройних сил Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів триваючої війни з палестинськими бойовиками в секторі Гази, і закликає палестинців на півночі анклаву евакуюватися, заявивши, що Ізраїль збирається «атакувати з великою силою».