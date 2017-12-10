Нетаньяху напомнил Эрдогану о арестах журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал Израиль "террористическим государством", и попросил Эрдогана "не читать мораль". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
"Я не намерен слушать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни и сажает в тюрьму журналистов", - заявил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН отметили рост враждебности по отношению к правозащитникам
Как сообщал ранее УНН, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим визитом в Париж осудил европейские страны за политику двойных стандартов . По его словам, европейские государства публично осудили решение президента США перенести посольство в Израиле в Иерусалим, однако запуски ракет из сектора Газа в сторону израильской территории осудить не поспешили.