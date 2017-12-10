Нетаньяху напомнил Эрдогану о арестах журналистов

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 82469 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 56250 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108000 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109387 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127828 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105850 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107667 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113139 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117386 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123186 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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7 марта, 19:45 • 201772 просмотра
Актуальное
Нетаньяху напомнил Эрдогану о арестах журналистов

Нетаньяху напомнил Эрдогану о арестах журналистов

Киев  •  УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал Израиль "террористическим государством", и попросил Эрдогана "не читать мораль". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

"Я не намерен слушать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни и сажает в тюрьму журналистов", - заявил он.

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Как сообщал ранее УНН, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед своим визитом в Париж осудил европейские страны за политику двойных стандартов . По его словам, европейские государства публично осудили решение президента США перенести посольство в Израиле в Иерусалим, однако запуски ракет из сектора Газа в сторону израильской территории осудить не поспешили.

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