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Нетаньяху нагадав Ердогану про арешти журналістів

Нетаньяху нагадав Ердогану про арешти журналістів

Київ • УНН

 • 10056 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відповів на слова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, який назвав Ізраїль "терористичною державою", і попросив Ердогана "не читати мораль". Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

"Я не маю наміру слухати лекції про мораль від лідера, який бомбить курдські села і садить у в'язницю журналістів", - заявив він.

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Як повідомляв раніше УНН, Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед своїм візитом до Парижа засудив європейські країни за політику подвійних стандартів. За його словами, європейські держави публічно засудили рішення президента США перенести посольство в Ізраїлі в Єрусалим, однак запуски ракет з сектора Газа в бік ізраїльської території засудити чи не поспішили.

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