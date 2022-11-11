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Нетаньяху получил мандат на формирование правительства

Нетаньяху получил мандат на формирование правительства

Киев • УНН

 • 333386 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил официальный мандат на формирование правительства, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Шестьдесят четыре депутата рекомендовали президенту Ицхаку Герцогу назначить Нетаньяху для формирования правительства, говорится в заявлении президента в пятницу после нескольких дней консультаций.

Он будет иметь 28 дней для формирования кабинета с возможностью продления на 14 дней, если потребуется.

Нетаньяху руководил Израилем с 1996 по 1999 год, а затем снова с 2009 по 2021 год, занимая рекордное время в своей должности.

Его правая партия «Ликуд» и ее союзники – две ультраортодоксальные еврейские партии и крайне правый блок «Религиозный сионизм» – получили 64 места в Кнессете, что позволило Нетаньяху сформировать стабильную правящую коалицию.

Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, руководители блока «Религиозный сионизм», публично потребовали установить контроль над двумя ключевыми министерствами – общественной безопасностью и обороной.

Бен-Гвир, известный своей антиарабской риторикой и подстрекающими призывами к Израилю аннексировать весь Западный берег, неоднократно призывал службы безопасности использовать больше сил для противодействия палестинским беспорядкам.

По сообщениям израильских СМИ, Арье Дери, глава ультраортодоксальной партии ШАС, также, как ожидается, будет играть важную роль в правительстве, ориентируясь либо на министерство внутренних дел, либо на министерство финансов.

Ожидается, что новая администрация сделает судебную реформу ключевым приоритетом.

Добавим

Насилие между Израилем и палестинцами резко возросло, и, по данным Организации Объединенных Наций, последние месяцы были самым смертоносным периодом за последние годы на оккупированном Израилем Западном берегу, с почти ежедневными армейскими рейдами и увеличением столкновений и нападений на израильские силы.

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