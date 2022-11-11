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Нетаньягу отримав мандат на формування уряду

Нетаньягу отримав мандат на формування уряду

Київ • УНН

 • 333388 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу отримав офіційний мандат на формування уряду, передає УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Шістдесят чотири депутати рекомендували президенту Іцхаку Герцогу призначити Нетаньягу для формування уряду, йдеться у заяві президента у п'ятницю після кількох днів консультацій.

Він матиме 28 днів для формування кабінету з можливістю продовження на 14 днів, якщо буде потрібно.

Нетаньягу керував Ізраїлем з 1996 по 1999 рік, а потім знову з 2009 по 2021 рік, займаючи рекордний час на своїй посаді.

Його права партія «Лікуд» та її союзники - дві ультраортодоксальні єврейські партії та вкрай правий блок «Релігійний сіонізм» - здобули 64 місця в Кнесеті, що дозволило Нетаньягу сформувати стабільну правлячу коаліцію.

Ітамар Бен-Гвір та Бецалель Смотрич, керівники блоку «Релігійний сіонізм», публічно зажадали встановити контроль над двома ключовими міністерствами - громадською безпекою та обороною.

Бен-Гвір, відомий своєю антиарабською риторикою та підбурювальними закликами до Ізраїлю анексувати весь Західний берег, неодноразово закликав служби безпеки використати більше сили для протидії палестинським заворушенням.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Ар'є Дері, голова ультраортодоксальної партії ШАС, також, як очікується, відіграватиме важливу роль в уряді, орієнтуючись або на міністерство внутрішніх справ, або на міністерство фінансів.

Очікується, що нова адміністрація зробить судову реформу ключовим пріоритетом.

Додамо

Насильство між Ізраїлем і палестинцями різко зросло, і, за даними Організації Об'єднаних Націй, останні місяці були найбільш смертоносним періодом за останні роки на окупованому Ізраїлем Західному березі, з майже щоденними армійськими рейдами та збільшенням зіткнень та нападів на ізраїльські сили.

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