Нетаньяху обсудит с Зеленским "силы и режимы", которые угрожают будущему
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что хочет обсудить с ним противостояние силам и режимам, которые угрожают цивилизации и будущему, передает корреспондент УНН.
"Хочу выразить искренние соболезнования украинскому народу и вам лично из-за сбивания украинского самолета в Иране. Иран знал с первого момента, что их силы сбили ваш самолет, и они потом пытались это скрыть, и хоронили это в течение 48 часов, пока их не заставили это признать. Я думаю, это о многом говорит по поводу этого режима", - сказал израильский премьер.
По его словам, Украина и Израиль - это две демократии, которые видят будущее в сотрудничестве с технологическими обменами, туризмом, и всеми преимуществами, которые будут иметь свободные общества, сотрудничая друг с другом.
"И я также надеюсь обсудить с вами то, как мы можем противостоять силам и режимам, которые угрожают нашей общей цивилизации и нашему общему будущему", - добавил Нетаньяху.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подарил Премьер-министру Государства Израиль Беньямину Нетаньяху письмо с историей о собственной семье во времена Второй Мировой войны.