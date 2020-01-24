Нетаньягу обговорить із Зеленським "сили і режими", які загрожують майбутньому
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Беньямін Нетаньягу під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявив, що хоче обговорити з ним протистояння силам і режимам, які загрожують цивілізації і майбутньому, передає кореспондент УНН.
"Хочу висловити щирі співчуття українському народу та вам особисто через збиття українського літака в Ірані. Іран знав з першого моменту, що їхні сили збили ваш літак, і вони потім намагались це приховати, і ховали це протягом 48 годин, поки їх не змусили це визнати. Я думаю, це багато про що говорить щодо цього режиму", - сказав ізраїльський прем’єр.
З його слів, Україна і Ізраїль – це дві демократії, які бачать майбутнє у співпраці, з технологічними обмінами, туризмом, і всіма перевагами, що матимуть вільні суспільства, співпрацюючи одне з одним.
"І я також сподіваюсь обговорити з вами те, як ми можемо протистояти силам і режимам, які загрожують нашій спільній цивілізації і нашому спільному майбутньому", - додав Нетаньягу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подарував Прем’єр-міністру Держави Ізраїль Беньяміну Нетаньягу лист з історією про власну сім’ю у часи Другої Світової війни.