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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Зеленський залишив на пам’ять Нетаньягу історію про свого діда

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подарував Прем’єр-міністру Держави Ізраїль Беньяміну Нетаньягу лист з історією про власну сім’ю у часи Другої Світової війни, передає кореспондент УНН.

Зеленський залишив на пам’ять Нетаньягу історію про свого діда

"З приводу Холокосту, я підготував лист, який я хотів би зачитати у вашій присутності всім євреям з приводу цієї страшної трагедії. У мене є три важливі історії, які я хотів би зараз вам розказати. Три історії про Холокост і про Другу Світову Війну, і потім хотів би на пам’ять залишити ці історії", - сказав Президент.

Першою він розповів історію про те, як вихователька дитячого садочку з Криму рятувала своїх вихованців єврейського походження від нацистів, іншою була історія про священника, що залишився у концтаборі допомагати людям.

"Я розповім вам наприкінці ще одну історію – сім’ї, де було четверо братів. Троє з них, а також їх батьки та їхні родини стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, що увірвались до України. Залишився четвертий брат – у той час він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людоненависницькою ідеологією. Через два роки після цього у нього народився син, а через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став Президентом і сьогодні він стоїть перед вами, пане прем’єр-міністр", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 23 січня, розпочався робочий візит Президента України Володимира Зеленського до Ізраїлю.

Планувалось, що Президент візме участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, але прибувши на місце, члени української делегації на чолі із Зеленським в Ізраїлі вирішили віддати свої місця на форумі тим, хто пережив цю страшну трагедію.

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