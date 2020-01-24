Зеленский оставил на память Нетаньяху историю о своем деде

"По поводу Холокоста, я подготовил письмо, которое я хотел бы зачитать в вашем присутствии всем евреям по поводу этой страшной трагедии. У меня есть три важные истории, которые я хотел бы сейчас вам рассказать. Три истории о Холокосте и о Второй Мировой Войне, и потом хотел бы на память оставить эти истории", - сказал Президент.

Первой он рассказал историю о том, как воспитательница детского сада из Крыма спасала своих воспитанников еврейского происхождения от нацистов, другой была история о священнике, который остался в концлагере помогать людям.

"Я расскажу вам напоследок еще одну историю - семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и их семьи стали жертвами Холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, что ворвались в Украину. Остался четвертый брат - в то время он был на фронте. Он вернулся живым. Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после этого у него родился сын, а через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал Президентом и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр", - рассказал Зеленский.

Напомним, в четверг, 23 января, начался рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Израиль.

Планировалось, что Президент примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, но прибыв на место, члены украинской делегации во главе с Зеленским в Израиле решили отдать свои места на форуме тем, кто пережил эту страшную трагедию.