"Нет горячего участка фронта, который не почувствовал бы силу наших ДШВ": Зеленский ко Дню десантно-штурмовых войск

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню десантно-штурмовых войск поздравил воинов и провел церемонию награждения воинов, передает УНН.

Самые сильные, надежные, отважные. Воины, которые сражаются на самых сложных направлениях и которые выполняют самые сложные задачи. Нет такого действительно горячего участка фронта, который не почувствовал бы силу наших ДШВ. Отдельно хочу поблагодарить наших воинов за курскую операцию, за то, что Украина доказала, что способна при любых обстоятельствах направлять эту войну так, чтобы в россии поняли, что они натворили - сказал Зеленский.

Также он провел церемонию награждения военных. Он отметил, что мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь Украине.

Напомним

Захватчики совершили 30 атак на позиции украинских военных в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки на Покровском направлении. Силы обороны отбили 22 атаки.

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