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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 67101 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нет горячего участка фронта, который не почувствовал бы силу наших ДШВ": Зеленский ко Дню десантно-штурмовых войск

"Нет горячего участка фронта, который не почувствовал бы силу наших ДШВ": Зеленский ко Дню десантно-штурмовых войск

Киев  •  УНН

 • 8535 просмотра

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Президент Украины поздравил десантно-штурмовые войска с профессиональным праздником и провел церемонию награждения. Он отметил успехи ДШВ на фронте, в частности в Курской операции.

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню десантно-штурмовых войск поздравил воинов и провел церемонию награждения воинов, передает УНН.

Самые сильные, надежные, отважные. Воины, которые сражаются на самых сложных направлениях и которые выполняют самые сложные задачи. Нет такого действительно горячего участка фронта, который не почувствовал бы силу наших ДШВ. Отдельно хочу поблагодарить наших воинов за курскую операцию, за то, что Украина доказала, что способна при любых обстоятельствах направлять эту войну так, чтобы в россии поняли, что они натворили

- сказал Зеленский.

Также он провел церемонию награждения военных. Он отметил, что мы должны помнить всех, кто отдал свою жизнь Украине. 

Напомним 

Захватчики совершили 30 атак на позиции украинских военных в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки на Покровском направлении. Силы обороны отбили 22 атаки.

Умеров поздравил с Днем десантно-штурмовых войск: «Десантники - это всегда сила, отвага и профессионализм»21 нояб. 2024, 06:09 • 15508 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина