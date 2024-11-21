Умеров поздравил с Днем десантно-штурмовых войск: «Десантники - это всегда сила, отвага и профессионализм»
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил военнослужащих десантно-штурмовых войск с их профессиональным праздником, подчеркнув их мужество, профессионализм и важную роль в защите Украины. Он также почтил память погибших героев, выразив благодарность за их вклад в борьбу за свободу и независимость.
Умеров поздравил военнослужащих десантно-штурмовых войск с их профессиональным праздником, Днем десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
В своем обращении Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил бесценный вклад десантников в защиту государства и уничтожение врага, подчеркнув их мужество, выдержку и непоколебимую веру в победу.
Ежедневно на передовой вы демонстрируете мужество, выдержку и непоколебимую веру в победу. Вы преодолеваете любые препятствия, выполняя самые сложные задачи. Ваш вклад в уничтожение врага и защиту Украины неоценим
Министр также вспомнил о погибших героях, которые отдали свою жизнь за будущее Украины.
Сегодня мы склоняем головы в память о воинах, которые отдали жизнь за нашу свободу. Вечная слава Героям, которые навсегда останутся в наших сердцах
Умеров подчеркнул, что десантники всегда являются первыми на передовой и несокрушимыми в обороне, и выразил уверенность, что вместе Украина победит.
Сегодня День Десантно-штурмовых войск ВСУ: основные задачи, участие в войне21 нояб. 2023, 04:27 • 3935 просмотров