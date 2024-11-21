Умеров поздравил с Днем десантно-штурмовых войск: «Десантники - это всегда сила, отвага и профессионализм»

Умеров поздравил военнослужащих десантно-штурмовых войск с их профессиональным праздником, Днем десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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В своем обращении Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил бесценный вклад десантников в защиту государства и уничтожение врага, подчеркнув их мужество, выдержку и непоколебимую веру в победу.

Ежедневно на передовой вы демонстрируете мужество, выдержку и непоколебимую веру в победу. Вы преодолеваете любые препятствия, выполняя самые сложные задачи. Ваш вклад в уничтожение врага и защиту Украины неоценим

Министр также вспомнил о погибших героях, которые отдали свою жизнь за будущее Украины.

Сегодня мы склоняем головы в память о воинах, которые отдали жизнь за нашу свободу. Вечная слава Героям, которые навсегда останутся в наших сердцах