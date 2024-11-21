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Умеров поздравил с Днем десантно-штурмовых войск: «Десантники - это всегда сила, отвага и профессионализм»

Умеров поздравил с Днем десантно-штурмовых войск: «Десантники - это всегда сила, отвага и профессионализм»

Киев  •  УНН

 • 1595 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил военнослужащих десантно-штурмовых войск с их профессиональным праздником, подчеркнув их мужество, профессионализм и важную роль в защите Украины. Он также почтил память погибших героев, выразив благодарность за их вклад в борьбу за свободу и независимость.

Умеров поздравил военнослужащих десантно-штурмовых войск с их профессиональным праздником, Днем десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В своем обращении Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил бесценный вклад десантников в защиту государства и уничтожение врага, подчеркнув их мужество, выдержку и непоколебимую веру в победу.

Ежедневно на передовой вы демонстрируете мужество, выдержку и непоколебимую веру в победу. Вы преодолеваете любые препятствия, выполняя самые сложные задачи. Ваш вклад в уничтожение врага и защиту Украины неоценим 

- отметил Рустем Умеров.

Министр также вспомнил о погибших героях, которые отдали свою жизнь за будущее Украины.

Сегодня мы склоняем головы в память о воинах, которые отдали жизнь за нашу свободу. Вечная слава Героям, которые навсегда останутся в наших сердцах

- добавил Рустем Умеров.

Умеров подчеркнул, что десантники всегда являются первыми на передовой и несокрушимыми в обороне, и выразил уверенность, что вместе Украина победит.

Сегодня День Десантно-штурмовых войск ВСУ: основные задачи, участие в войне21 нояб. 2023, 04:27 • 3935 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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