Неустойчивой будет погода в Украине 29 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В среду, 29 июня, на метеоусловия в Украине будут влиять атмосферные фронты. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Существенные осадков не прогнозируются только на Закарпатье. Температура воздуха ночью составит +15 ... + 22 °С, максимальная днем +23 ... + 27 °С, по востоку и югу воздух прогреется до +27 ... + 33 °С
В Киеве в среду ожидается малооблачная погода, небольшие дожди и грозы, термометры в течение суток покажут +20 ... + 25 °С