Неустойчивой будет погода в Украине 29 июня

Существенные осадков не прогнозируются только на Закарпатье. Температура воздуха ночью составит +15 ... + 22 °С, максимальная днем ​​+23 ... + 27 °С, по востоку и югу воздух прогреется до +27 ... + 33 °С



В Киеве в среду ожидается малооблачная погода, небольшие дожди и грозы, термометры в течение суток покажут +20 ... + 25 °С