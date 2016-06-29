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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 1118 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 5542 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 14641 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33862 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 63018 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76680 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145393 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206853 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193444 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213109 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Нестійкою буде погода в Україні 29 червня

Нестійкою буде погода в Україні 29 червня

Київ • УНН

 • 7960 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. У середу, 29 червня, на метеоумови в Україні впливатимуть атмосферні фронти. Очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, передає УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Істотні опади не прогнозуються лише на Закарпатті. Температура повітря вночі складе +15 ... + 22 ° С, максимальна вдень +23 ... + 27 ° С, по сходу і півдню повітря прогріється до +27 ... + 33 ° С.

У Києві в середу очікується малохмарна погода, невеликі дощі і грози, термометри протягом доби покажуть +20 ... + 25 ° С.

Українські Національні Новини

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