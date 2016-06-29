Нестійкою буде погода в Україні 29 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У середу, 29 червня, на метеоумови в Україні впливатимуть атмосферні фронти. Очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, передає УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Істотні опади не прогнозуються лише на Закарпатті. Температура повітря вночі складе +15 ... + 22 ° С, максимальна вдень +23 ... + 27 ° С, по сходу і півдню повітря прогріється до +27 ... + 33 ° С.
У Києві в середу очікується малохмарна погода, невеликі дощі і грози, термометри протягом доби покажуть +20 ... + 25 ° С.