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Неуплата 1,3 млрд грн налогов: разоблачена схема поставки минудобрений из РФ в обход санкций

Неуплата 1,3 млрд грн налогов: разоблачена схема поставки минудобрений из РФ в обход санкций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. СБУ разоблачила схему, по которой структуры российской компании-производителя нанесли бюджету Украины 1,3 млрд грн убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Цитата

“Служба безопасности Украины ликвидировала противоправную схему поставки на территорию Украины минудобрений российского производителя. Структуры российской компании-производителя уклонялись от уплаты обязательных таможенных платежей, нанося ущерб украинскому бюджету. По предварительным оценкам, сумма недополученных платежей — около 1,3 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, этой противоправной деятельностью занималась группа компаний, против которых ввела экономические санкции СНБО.

“Поставляя в Украину минеральные удобрения российского производства в течение 2014-2018 годов, компании подавали в таможенные органы заведомо недостоверные сведения. Это позволило им уклоняться от уплаты антидемпинговой пошлины, установленной решением Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития”, — отмечается в сообщении.

В СБУ сообщили, что в рамках следственных действий проведено 3 обыска в Киеве: в офисе аффилированной компании и по месту жительства двух человек, причастных к организации схемы.

Так, в ходе обысков изъяты наличные в разной валюте, в эквиваленте почти 10 млн грн, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

“Двум лицам, причастным к организации противоправной схемы, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас продолжается комплекс следственных действий по установлению причастности к преступной деятельности других лиц”, — информирует СБУ.

В Офисе Генерального прокурора отмечается, что двум бывшим руководителям дочерней компании российского товаропроизводителя минеральных удобрений сообщено о подозрении в уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Дополнение

Служба безопасности Украины задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России.

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