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Несплата 1,3 млрд грн податків: викрито схему постачання міндобрив із РФ в обхід санкцій

Київ • УНН

 • 13953 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. СБУ викрила схему, за якою структури російської компанії-виробника завдали бюджету України 1,3 млрд грн збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

Цитата

“Служба безпеки України ліквідувала протиправну схему постачання на територію України міндобрив російського виробника. Структури російської компанії-виробника ухилялися від сплати обов’язкових митних платежів, завдаючи збитків українському бюджету. За попередніми оцінками, сума недоотриманих платежів — близько 1,3 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, цією протиправною діяльністю займалася група компаній, до яких запровадила економічні санкції РНБО.

“Постачаючи в Україну мінеральні добрива російського виробництва протягом 2014-2018 років, компанії подавали до митних органів завідомо недостовірні відомості. Це дозволило їм ухилятися від сплати антидемпінгового мита, встановленого рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку”, — зазначається в повідомленні.

В СБУ повідомили, що у межах слідчих дій проведено 3 обшуки у Києві: в офісі афілійованої компанії та за місцем мешкання двох осіб, причетних до організації схеми.

Так, у ході обшуків вилучено готівку у різній валюті, в еквіваленті майже 10 млн грн, документи та інші докази протиправної діяльності.

“Двом особам, причетним до організації протиправної схеми, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі триває комплекс слідчих дій щодо встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб”, — інформує СБУ.

В Офісі Генерального прокурора зазначається, що двом колишнім керівникам дочірньої компанії російського товаровиробника мінеральних добрив повідомлено про підозру в ухиленні від сплати митних платежів (ч. 3 ст. 212 КК України).

Доповнення

Служба безпеки України задокументувала механізм несплати антидемпінгових мит на сотні мільйонів гривень постачальниками міндобрив з Росії.

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