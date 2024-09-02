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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несокрушимые маленькие украинцы - враг не помешал первоклассникам Киевщины услышать первый в своей жизни школьный звонок (видео)

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 14:44  •  2304 просмотра

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В Броварской громаде 1530 первоклассников и всего 17803 ученика начали новый учебный год. Несмотря на воздушные тревоги, в школах прошли символические линейки и прозвучал первый звонок.

Более 1,5 тыс. первоклассников Броварской громады сегодня услышали первый звонок и сели за школьные парты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Мэр Броваров отметил, что российские террористы даже в первый учебный день, заставили детей прятаться в коридорах и укрытиях. Но несокрушимые маленькие украинцы даже при таких условиях получили свой праздник - утром в лицеях Броварской громады прошли символические линейки, где прозвучали первые звонки нового учебного 2024-2025 года.

Мэр отметил, что в этом учебном году в лицеях Броварской громады будут учиться более 17 тысяч учеников.

"Утром в лицеях нашей громады прошли символические линейки, где прозвучали первые звонки нового учебного 2024-2025 года. Символичны и темы первого урока - о мужестве, выдержке, силе и патриотизме нашей нации, нашего государства, наших Защитников. 1530 школьников громады пошли в 1-е классы, а всего в Броварской громаде за парты сегодня сели 17 803 ученика", - написал Игорь Сапожко.

Напомним

Капитальные и текущие ремонты в школах и детских садах, различные работы по улучшению энергонезависимости и энергоэффективности зданий - ранее Игорь Сапожко рассказал, как за три месяца лета в учебных заведениях Броварской громады провели максимальную работу для того, чтобы зимой в них было тепло, а во время воздушных тревог дети чувствовали себя в безопасности.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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